Максим Фадеев и Ольга Серябкина Фото: instagram.com/serebro_official

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максом Фадеевым.

Не верю. Что мешало об этом заявить в разгар конфликта, — отметил продюсер в интервью «Пятому каналу».

Он подчеркнул, что Темникова состоялась как артистка только благодаря Фадееву.

Как писал News.ru, Серябкина прокомментировала информацию о том, что она была любовницей продюсера группы Serebro. Она призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой. По её словам, нетрадиционный роман продлился несколько лет.

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