Пригожин прокомментировал роман Фадеева и Серябкиной
Анастасия Дубинина
19:44, 30 июня 2019
https://static.news.ru/photo/25f7fc12-9b57-11e9-9bc4-fa163e074e61_1024.jpgМаксим Фадеев и Ольга Серябкина Фото: instagram.com/serebro_official
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максом Фадеевым.
Не верю. Что мешало об этом заявить в разгар конфликта, — отметил продюсер в интервью «Пятому каналу».
Он подчеркнул, что Темникова состоялась как артистка только благодаря Фадееву.
Как писал News.ru, Серябкина прокомментировала информацию о том, что она была любовницей продюсера группы Serebro. Она призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой. По её словам, нетрадиционный роман продлился несколько лет.