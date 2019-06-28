Фото: instagram.com/serebro_official

Кристина Орбакайте опровергла появившиеся в прессе слухи, что вынашивала детей для своей матери, Аллы Пугачёвой. Об этом она заявила в своём Instagram.

Наша жёлтая пресса превосходит себя, — написала Орбакайте в посте. К посту певица приложила скриншоты с заголовками СМИ, что именно она стала суррогатной матерью для Лизы и Гарри, детей Примадонны...