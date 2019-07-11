https://static.news.ru/photo/c1dfb0b4-7f48-11e9-8a3d-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал провокационную выходку грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, обматерившего в прямом эфире президента РФ Владимира Путина.

Если такое хамство общественность «проглотит», буду очень расстроен и разочарован в людях, — написал он в своём Instagram .

Кроме того, продюсер назвал поведение журналиста не соответствующим нормам морали и этики.

Однако администраторы соцсети приняли решение удалить пост Пригожина с критикой «Рустави 2» без объяснения причин. Инцидент продюсер прокомментировал в Instagram Stories.

Демократия в действии, — с иронией заявил он, добавив, что по мнению администрации Instagram, Габуния может оскорблять людей, а он даже не может возмутиться.

В свою очередь российский певец Лев Лещенко также решил не молчать и высказать своё отношение к произошедшему на «Рустави 2». Он подчеркнул, что это не только грубость по отношению к президенту страны, но и оскорбление всего российского народа.

Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом ещё долго, — сказал артист в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также выразил уверенность, что Габуния решился на такое исключительно ради пиара.

7 июля грузинский журналист в своей авторской программе P.S. на телеканале «Рустави 2» обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом президент РФ Владимир Путин высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении Габунии, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.

Ранее News.ru писал о том, что решение президента России вызвало бурную реакцию среди пользователей грузинского сегмента социальных сетей. Грузины высоко оценили поступок российского лидера, назвав его мудрым человеком и сильным политиком, учитывая скандальную выходку журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.