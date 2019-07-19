https://static.news.ru/photo/6cce2d08-aafe-11e9-97d1-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал травлю американской певицы Леди Гаги, которая стала объектом насмешек россиян из-за супермодели Ирины Шейк. По его словам, в этой истории нет ничего удивительного: россияне всегда выступают на стороне тех, кого обидели.

Это национальная черта — любовь к обиженным. Нам важно, чтобы у человека были проблемы, тогда мы «вписываемся» в эти истории, — отметил он в беседе с URA.RU .

Он добавил, что считает Ирину Шейк очень красивой женщиной и гордится тем, что она является уроженкой России.

В то же время заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Асмолов подчеркнул, что эта травля стала результатом мощного психологического механизма идентификации.

Защищают не только и не столько Шейк, а себя как представителей России, — подчеркнул эксперт.

Ранее News.ru писал, что россиянки завалили Гагу гневными комментариями. Это произошло после того, как певица съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк. Гага уже месяц живёт в нью-йоркском особняке артиста. Купер позволил артистке освежить дизайн дома, а также выбрать новую мебель.