https://static.news.ru/photo/92cc721e-9cba-11e9-9f7f-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель Аллы Пугачёвой прокомментировал скандал, возникший после публикации видео с приездом Примадонны на Рижский вокзал. По его словам, автомобиль певицы прибыл на перрон за час до отправления поезда и не доставил никаких неудобств пассажирам.

Мы приехали за один час до отправления поезда, когда ещё никого из пассажиров не было. Мы находились в технической зоне, где никому помешать не могли, — заявил источник телеканала « Звезда ».

Он добавил, что незадолго до Пугачёвой на перрон проехала «Газель» с вещами певицы. Необходимость воспользоваться транспортом представитель звезды объяснил тем, что на Рижском вокзале не оказалось грузчиков.

Алла Борисовна могла прекрасно дойти пешком, дело не в ней, — резюмировал он.

Скандал с участием главной персоны российского шоу-бизнеса разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео, на котором Примадонна подъехала к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила. Тем временем в РЖД пообещали провести проверку по данному факту.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о скором увольнении начальника Рижского вокзала. Таким образом его накажут за инцидент с участием знаменитости, сообщал News.ru.