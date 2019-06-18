Представитель «Премии МУЗ-ТВ» рассказал о конфликте Лазарева и Лободы
Алсу Жамалетдинова
14:46, 18 июня 2019 1 533
https://static.news.ru/photo/e2f1bbba-91bf-11e9-ac23-fa163e074e61_1024.jpgСветлана ЛободаФото: Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Представитель «Премии МУЗ-ТВ» впервые прокомментировал скандал, связанный с конфликтом участника Евровидения-2019 Сергея Лазарева и российской певицы Светланы Лободы. Он подтвердил, что ссора звёзд стала для организаторов мероприятия настоящей неожиданностью.
Инцидент возник во время генерального прогона номера Лободы. Лазарев начал высказывать свои претензии из-за того, что не смог показать свой номер с Евровидения. Когда певец перешёл на оскорбления, в ситуацию вмешался генеральный директор канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров.
Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться. Понятно, что вся эта история, благодаря тому, что её участники предпочитают не признаваться ни в чём, раздулась до масштаба вселенского скандала, — заявил собеседник издания Super.
Представитель премии выразил надежду, что артистам удастся уладить конфликт и спеть дуэтом в следующем году.