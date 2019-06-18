https://static.news.ru/photo/e2f1bbba-91bf-11e9-ac23-fa163e074e61_1024.jpg Светлана Лобода Фото: Alexandr Gusew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель «Премии МУЗ-ТВ» впервые прокомментировал скандал, связанный с конфликтом участника Евровидения-2019 Сергея Лазарева и российской певицы Светланы Лободы. Он подтвердил, что ссора звёзд стала для организаторов мероприятия настоящей неожиданностью.

Инцидент возник во время генерального прогона номера Лободы. Лазарев начал высказывать свои претензии из-за того, что не смог показать свой номер с Евровидения. Когда певец перешёл на оскорбления, в ситуацию вмешался генеральный директор канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров.

Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться. Понятно, что вся эта история, благодаря тому, что её участники предпочитают не признаваться ни в чём, раздулась до масштаба вселенского скандала, — заявил собеседник издания Super .

Представитель премии выразил надежду, что артистам удастся уладить конфликт и спеть дуэтом в следующем году.

Ранее сама Лобода высказалась о скандале с Лазаревым. Она отметила, что люди бывают странными и порой ведут себя непредсказуемо, писал News.ru.