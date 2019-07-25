https://static.news.ru/photo/3abc573a-aed8-11e9-8468-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что пост певицы в Instagram о последнем концерте касался только программы «Под звуки поцелуев».
14 ноября она отыграет последний концерт программы «Под звуки поцелуев», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».
Как писал News.ru, Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящей осенью сольный концерт «Под звуки поцелуев» станет последним. Она также напомнила поклонникам, что именно с этой концертной программы три года назад началась её карьера поп-певицы. Заявление артистки вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие выразили надежду, что это действительно будет так.