Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокурор Дэниел Сунесон заявил, что работа над этим делом будет продолжена вопреки заявлениям ответчиков о самообороне и провокациях.

Прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, который был задержан после драки в Стокгольме в начале июля. Об этом сообщает радиостанция Radio Sweden. Сунесон отмечает, что в...