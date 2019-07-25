Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский сообщил, что пост певицы в Instagram о последнем концерте касался только программы «Под звуки поцелуев».

14 ноября она отыграет последний концерт программы «Под звуки поцелуев», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».

Как писал News.ru, Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящей осенью сольный концерт «Под звуки поцелуев» станет последним. Она также напомнила поклонникам, что именно с этой концертной программы три года назад началась её карьера поп-певицы. Заявление артистки вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие выразили надежду, что это действительно будет так.

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