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Представитель заслуженной артистки России Аниты Цой рассказал подробности инцидента, произошедшего с певицей на фестивале «Жара» в Баку.

Пресс-секретарь звезды Анна Кружель рассказала, что после прохода по ковровой дорожке Анита Цой зацепилась за лестницу, в результате чего сильно повредила большой палец ноги. По её словам, под ногами у певицы сразу образовалась большая лужа крови.

Как уточнила Кружель, певица сейчас находится в клинике, пишет iReactor .

Ранее корреспондент News.ru сообщил, что инцидент с Анитой Цой произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Дежурившие на мероприятии медики оказали певице первую помощь, после чего она была госпитализирована.