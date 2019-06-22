https://static.news.ru/photo/946bce1a-94d3-11e9-8e23-fa163e074e61_1024.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова прояснил ситуацию с госпитализацией его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, артистка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.

Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации Лидии Николаевны. Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую, — рассказал он RT .

Он добавил, что женщина уже собирается домой, речи о длительной госпитализации не идёт.

Ранее, как писал News.ru, информацию о том, что народной артистке потребовалась помощь медиков, подтвердила её дочь Ольга Шукшина.