Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова прояснил ситуацию с госпитализацией его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, артистка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.

Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации Лидии Николаевны. Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую, — рассказал он RT.

Он добавил, что женщина уже собирается домой, речи о длительной госпитализации не идёт.

Ранее, как писал News.ru, информацию о том, что народной артистке потребовалась помощь медиков, подтвердила её дочь Ольга Шукшина.

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