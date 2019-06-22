Пиар-директор продюсера Бари Алибасова прояснил ситуацию с госпитализацией его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, артистка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.
Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации Лидии Николаевны. Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую, — рассказал он
RT.
Он добавил, что женщина уже собирается домой, речи о длительной госпитализации не идёт.
Ранее, как писал News.ru, информацию о том, что народной артистке потребовалась помощь медиков, подтвердила её дочь Ольга Шукшина.