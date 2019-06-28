https://static.news.ru/photo/2dcda8b6-8756-11e9-b2cf-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин решил отказаться от своих слов о том, что нашумевшее отравление средством для прочистки труб «Крот» является обычной инсценировкой ради пиара группы «На-На», популярной в 90-х годах.

По словам Горжанкина, мысль, которую он высказал, неправильно поняли и растиражировали СМИ.

Я имел в виду, что всё, что происходит в нашей жизни, — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте! — пояснил представитель Алибасова РИА Новости.

Он также напомнил, что есть официальные доказательства тяжёлого состояния Бари Алибасова в связи с ожогом пищевода, желудка и кишечника щелочной жидкостью.

Тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть, — заключил Горжанкин, добавив, что журналисты сами постоянно спрашивали о самочувствии продюсера.

Как писал News.ru, пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин признался, что всё произошедшее за последний месяц с продюсером группы «На-На» от начала и до конца можно назвать самым настоящим спектаклем для телезрителей. По его словам, история с отравлением средством для прочистки труб «Крот» — тщательно проработанное «по законам драматургии» шоу.