Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин решил отказаться от своих слов о том, что нашумевшее отравление средством для прочистки труб «Крот» является обычной инсценировкой ради пиара группы «На-На», популярной в 90-х годах.
По словам Горжанкина, мысль, которую он высказал, неправильно поняли и растиражировали СМИ.
Я имел в виду, что всё, что происходит в нашей жизни, — это спектакль. Я имел в виду в таком контексте! — пояснил представитель Алибасова РИА Новости.
Он также напомнил, что есть официальные доказательства тяжёлого состояния Бари Алибасова в связи с ожогом пищевода, желудка и кишечника щелочной жидкостью.
Тема привлекла внимание. Это реальные события, все доказательства есть, — заключил Горжанкин, добавив, что журналисты сами постоянно спрашивали о самочувствии продюсера.
Как писал News.ru, пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин признался, что всё произошедшее за последний месяц с продюсером группы «На-На» от начала и до конца можно назвать самым настоящим спектаклем для телезрителей. По его словам, история с отравлением средством для прочистки труб «Крот» — тщательно проработанное «по законам драматургии» шоу.