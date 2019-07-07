https://static.news.ru/photo/c5732f3a-a0b3-11e9-b857-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/_agentgirl_

Популярный видеоблогер и экс-ведущая программы «Орёл и решка» Анастасия Ивлеева заявила, что худой ей помогает оставаться правильный завтрак, а не наркотики.

К слову, о моём похудении. Моё утро начинается не с кокаиновой диеты, как считают некоторые, а с правильного завтрака. С омлетика, сельдереевого сочка и кофеёчка, — цитирует Ивлееву издание teleprogramma.pro .

Предположение, что девушка остаётся худой из-за наркотиков, неоднократно высказывали некоторые из её подписчиков.

Ранее News.ru сообщал, что из-за голодания до обморока себя чуть не довела певица Анна Седокова. Из-за того что девушка показалась себе слишком полной на фотографии, она несколько дней ничего не ела.