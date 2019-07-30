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Известная телеведущая и певица Ольга Бузова снова стала предметом всеобщего обсуждения в Сети. На этот раз пользователей возмутила чрезмерная худоба девушки. По признанию самой звезды, всё дело в нерегулярном питании.

Так получается, что реально ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет...