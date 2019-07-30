Украинский продюсер Алексей Потапенко, выступающий под творческим псевдонимом Потап, рассказал в Instagram о подробностях семейной жизни с певицей Настей Каменских.
Классная семейная жизнь, молодая жена, она ухаживает за мной, помогает собирать мне чемодан, прекрасно готовит, гуляет по дому в фартуке нагишом, поёт итальянские песни, — сообщил продюсер в социальной сети.
Ранее News.ru писал, что Потап и Настя Каменских прокомментировали слухи о том, что якобы они сыграли свадьбу ради пиара. Молодожёны опубликовали видео в своих соцсетях, в котором рассказали о своих взаимоотношениях.