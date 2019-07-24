https://static.news.ru/photo/a7190760-ae20-11e9-9b57-fa163e074e61_1024.jpg Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Популярные украинскии артисты Потап и Настя Каменских прокомментировали слухи о том, что якобы они сыграли свадьбу ради пиара.

Молодожёны опубликовали видео в своих соцсетях, в котором рассказали о своих взаимоотношениях.

Мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья, — признался музыкант.

Он добавил, что не знает продолжат ли они совместную певческую карьеру, но пообещал никогда не расставаться с Каменских. Кроме того, они опровергли все слухи о женитьбе ради пиар-кампании.

Как ранее писал News.ru, Каменских вновь стала предметом обсуждения пользователей. Поводом послужили фото певицы в слишком откровенном купальнике.