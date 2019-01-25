Пострадавшая в аварии с принцем Филиппом требует извинений

https://news.ru/storage/news/829b28e8e65c677d23907be694d1c101/1ee2f67e-1160-4feb-b7e7-6dc57a2dab1a_850.jpg Tim Whitby/B68/Global Look Press

Принц Филипп

Эмма Фэйрвезер, получившая травму после аварии с участием принца Филиппа, не дождалась извинений от королевской семьи. Женщина не скрывает, что огорчена поведением супруга Елизаветы II.

46-летняя Эмма Фэйрвезер, сломавшая запястье в результате столкновения с машиной 97-летнего герцога Эдинбургского Филиппа, стала героиней британских СМИ. Женщина вместе с девятимесячным сыном находилась на пассажирских сиденьях авто. За рулём сидела её приятельница Элли Таунсенд, получившая ушиб колена.

Фэйрвезер заявила о безразличии королевской семьи к своему состоянию. По словам пострадавшей, травма запястья негативно влияет на её работоспособность. Ещё больше её задело отсутствие извинений со стороны принца Филиппа, которого негласно считают виновником ДТП.

«Я думаю, я заслужила хотя бы букет цветов и открытку!» — заметила Эмма в разговоре с журналистами.

По факту доверенная фрейлина королевы Елизаветы II оставила для пострадавшей голосовое сообщение, в котором от лица Её Величества поинтересовалась состоянием Эммы после происшествия. Она также передала от королевы самые тёплые пожелания.

Официальных извинений со стороны супруга королевы Англии Елизаветы II не последовало, причинённый ущерб покрыла страховая компания. Герцог Эдинбургский Филипп в ДТП не пострадал.