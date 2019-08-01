Модель Ирина Шейк, разместившая в социальной сети фотографию мужчины, нарвалась на негодование фанатов, которые обвинили знаменитость в том, что она меняет ухажёров чаще, чем трусы.
В Instagram Шейк опубликовала пост с итальянцем по имени Риккардо, к которому она призналась в любви. Подписчиков поразило, с какой скоростью модель меняет возлюбленных. Оказалось, звезда просто решила поздравить с праздником любимого дизайнера одежды — главного креативного директора Burberry Риккардо Тиши, сообщает «
Ранее News.ru писал, что фанаты Любови Успенской не восприняли пост в Instagram всерьез. 65-летняя исполнительница заявила, что ищет донора яйцеклетки и мечтает о ребенке от английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.