https://static.news.ru/photo/814f7194-b466-11e9-9b7b-fa163e074e61_660.jpg Риккардо Тиши и Ирина Шейк Фото: instagram.com/riccardotisci17

Модель Ирина Шейк, разместившая в социальной сети фотографию мужчины, нарвалась на негодование фанатов, которые обвинили знаменитость в том, что она меняет ухажёров чаще, чем трусы.

В Instagram Шейк опубликовала пост с итальянцем по имени Риккардо, к которому она призналась в любви. Подписчиков поразило, с какой скоростью модель меняет возлюбленных. Оказалось, звезда просто решила поздравить с праздником любимого дизайнера одежды — главного креативного директора Burberry Риккардо Тиши, сообщает « Пятый канал ».

Ранее News.ru писал, что фанаты Любови Успенской не восприняли пост в Instagram всерьез. 65-летняя исполнительница заявила, что ищет донора яйцеклетки и мечтает о ребенке от английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.