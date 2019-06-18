https://static.news.ru/photo/389ea20c-91c6-11e9-8d0b-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Пореченков Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российский актёр Михаил Пореченков поддержал певицу Юлию Чичерину, которую интернет-пользователи раскритиковали из-за песни, посвящённой убитому главе самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Артист, который посещал ДНР в 2014 году, отметил, что его тоже травили в Сети.

Но я отвечаю им очень коротко: мы с Донбассом! Там люди борются за свою свободу. Желаю, чтобы Юлька держалась. Я Сашу [Захарченко] знал лично, поэтому я с Донбассом, — заявил он в комментарии « Ридусу ».

Накануне певица пожаловалась на травлю со стороны интернет-пользователей, которая началась после премьеры песни «Его оплот». Также она сообщила, что из-за музыкальной композиции была заблокирована её страница в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.