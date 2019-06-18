Михаил Пореченков Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Российский актёр Михаил Пореченков поддержал певицу Юлию Чичерину, которую интернет-пользователи раскритиковали из-за песни, посвящённой убитому главе самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Артист, который посещал ДНР в 2014 году, отметил, что его тоже травили в Сети.

Но я отвечаю им очень коротко: мы с Донбассом! Там люди борются за свою свободу. Желаю, чтобы Юлька держалась. Я Сашу [Захарченко] знал лично, поэтому я с Донбассом, — заявил он в комментарии «Ридусу».

Накануне певица пожаловалась на травлю со стороны интернет-пользователей, которая началась после премьеры песни «Его оплот». Также она сообщила, что из-за музыкальной композиции была заблокирована её страница в Facebook.

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Травля за песню. Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу-на меня стуканули в Клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют-террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь-их деды так же стучали и невинных сажали в Гулаги, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить

Публикация от Юлия Чичерина (@julia_chicherina)

Ранее News.ru писал, что Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.

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