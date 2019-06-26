https://static.news.ru/photo/e7339e00-9854-11e9-b364-fa163e074e61_1024.jpg Актёр Михаил Пореченков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский актёр Михаил Пореченков утопил квадроцикл в реке, пытаясь переправиться на нём на другой берег.

Своим неудачным заездом он решил поделиться с подписчиками в Instagram. Актёр опубликовал серию снимков, на которых он с гордостью позирует на фоне утопленного транспортного средства. При этом сам актёр также находился по грудь в воде.

Покатались! — подписал Пореченков свой пост, не вдаваясь в подробности произошедшего.

Пользователи Сети поспешили поддержать актёра и в шутку предположили, что квадроцикл просто оказался для него маловат.

Вот так катаются народные артисты, — заключил один из поклонников.

Ранее News.ru писал о том, что Михаил Пореченков удостоен почётного звания «Народный артист России». Он работает в труппе Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова. Соответствующий документ в марте 2019 года подписал глава РФ Владимир Путин.