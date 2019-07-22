https://static.news.ru/photo/0370fc78-ac84-11e9-9c2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Помощник известной российской певицы Пелагеи прокомментировал слухи о пластических операциях 33-летней певицы.

Ранее подписчики Пелагеи отметили, что черты лица девушки в последнее время очень изменились. Её сравнили с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.

Никакой ринопластики, даже не думайте, — говорится на официальной странице певицы в Instagram.

Представитель артистки подчеркнул, что Пелагея никогда ничего не делала со своим лицом.

Как писал News.ru, Пелагея попросила прощения у скончавшегося накануне участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина.