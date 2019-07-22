Помощник известной российской певицы Пелагеи прокомментировал слухи о пластических операциях 33-летней певицы.
Ранее подписчики Пелагеи отметили, что черты лица девушки в последнее время очень изменились. Её сравнили с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.
Никакой ринопластики, даже не думайте, — говорится на официальной странице певицы в Instagram.
Представитель артистки подчеркнул, что Пелагея никогда ничего не делала со своим лицом.
Как писал News.ru, Пелагея попросила прощения у скончавшегося накануне участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина.