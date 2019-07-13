https://static.news.ru/photo/4ab06d3e-a68b-11e9-aa96-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Барановская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи Сети заподозрили, что телеведущая Юлия Барановская, воспитывающая троих детей, родившихся в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, тайно вышла замуж за журналиста Александра Телесова.

К такому выводу подписчики телеведущей в Instagram пришли из-за совместных фотографий пары, которыми они активно делятся, отдыхая в Камбодже вместе с детьми Юлии.

По данным источника журнала «7 дней» , свадебная церемония, детали которой держатся в строжайшем секрете, прошла в Камбодже в кругу самых близких людей. При этом никаких официальных подтверждений этого события нет.

Кроме того, пользователи Сети нашли комментарий Телесова к одной из многочисленных фотографий Барановской, в котором он признаётся ей в любви и поздравляет с днём рождения.

Люблю! Давно и очень сильно!, — написал Александр.

На это Юлия ответила взаимным комментарием, однако Телесов в очередном комментарии уточнил, что любит Барановскую ещё больше, чем она его.

Как писал News.ru, Юлия Барановская рассказала, что думает о воссоединении бывшего мужа с детьми. По словам телеведущей, семейная идиллия может прерваться в любой момент. После расставания с Барановской в 2012 году футболист в течение шести лет не общался с сыновьями и дочерью. Спортсмен успел жениться, стать отцом ещё одной дочери и развестись. После расставания с Алисой Аршавиной футболист и возобновил общение со старшими детьми.