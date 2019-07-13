https://static.news.ru/photo/0512019c-a6af-11e9-866d-fa163e074e61_1024.jpg Лиза и Максим Галкины Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Маленькая дочь российской певицы Аллы Пугачёвой и пародиста Максима Галкина восхитила пользователей Сети танцем, который она исполнила на детском празднике.

На кадрах видео, опубликованного на странице 5-летней Лизы Галкиной в Instagram, видно, как девочка без тени стеснения кружится в танце и исполняет довольно сложные движения руками.

Подписчики пришли в восторг от врождённого артистизма ребёнка и единогласно решили, что малышку в будущем ждёт сцена.

Вся в мамочку, очень талантливая. Будущая Примадонна! — оставила комментарий одна из подписчиц.

Другие поклонники также не скупились на похвалы, выражая надежду, что Лиза обязательно станет звездой, как и её знаменитые родители.

Ранее News.ru писал о том, что Лиза и Гарри Галкины сыграли небольшую сценку вместе с отцом, чем умилили подписчиков. Отрывок из сказки малыши показали в Юрмале. Ролик с инсценировкой Максим Галкин разместил в Instagram. Лиза играет белочку, Гарри — божью коровку, сам юморист выступает в роли медведя.