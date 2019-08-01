https://static.news.ru/photo/d2c61c7a-b480-11e9-a2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaaa

Пятилетняя дочь певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина не перестаёт удивлять своими талантами. На этот раз девочка покорила соцсети своим умением плавать. Видео появилось в Instagram .

На кадрах девочка плавает под водой на дне бассейна. Она делает это уверенно и быстро, чем приводит в восторг поклонников звёздного семейства: «Золотая рыбка»; «Удивительная девочка»; «Невероятное зрелище,вот умничка!» Не смог удержаться от комплиментов и отец девочки Максим Галкин. В конце видео он громко аплодирует свой наследнице, едва появившейся на поверхности воды.

Ранее, как писал News.ru, юморист опубликовал трогательное фото, на котором его дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения. Пользователи сразу отметили, что девочка растёт не только артистичной, но и очень нежной и милой.