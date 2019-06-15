https://static.news.ru/photo/4a087642-8f84-11e9-a6f8-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Маликов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Дмитрий Маликов после очередного концерта опубликовал фото, которое вызвало массу комментариев.

На нём исполнитель предстал с растрёпанными волосами. В описании к фото он пригласил своих подписчиков на концерт в парке Горького.

Если кто окажется вечером в Парке Горького – заглядывайте ко мне в девять часов на Пианоманию, — написал Маликов под фото.

Если кто окажется вечером в Парке Горького- заглядывайте ко мне в девять часов на Пианоманию. pic.twitter.com/1s9xzLZi9n — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 14 июня 2019 г.

Небрежную причёску исполнителя оценили большое количество фолловеров. Многие комментаторы поделились своими ассоциациями.

Ранее News.ru писал о том, что российский певец Дмитрий Маликов опубликовал в Сети фото своих детей — дочери Стефании и маленького сына Марка.