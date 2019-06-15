Дмитрий Маликов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Дмитрий Маликов после очередного концерта опубликовал фото, которое вызвало массу комментариев.

На нём исполнитель предстал с растрёпанными волосами. В описании к фото он пригласил своих подписчиков на концерт в парке Горького.

Если кто окажется вечером в Парке Горького – заглядывайте ко мне в девять часов на Пианоманию, — написал Маликов под фото.

Небрежную причёску исполнителя оценили большое количество фолловеров. Многие комментаторы поделились своими ассоциациями.

Ранее News.ru писал о том, что российский певец Дмитрий Маликов опубликовал в Сети фото своих детей — дочери Стефании и маленького сына Марка.