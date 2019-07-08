https://static.news.ru/photo/c2d05820-a103-11e9-a9d8-fa163e074e61_1024.jpg Певица Полина Гагарина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Полина Гагарина, которая после короткого отпуска в Париже отправилась на Крит, опубликовала фото в трендовом купальнике с завышенной талией. Снимок вызвал двоякий отклик поклонников певицы.

Одни отметили красивую фигуру 32-летней артистки, другие — чувство юмора. Часть подписчиков, упрекавших накануне Полину за излишнюю худобу и отсутствие форм, отметили, что теперь они хорошо видны.

Нашлись и такие, кто сыронизировал над внешним видом Гагариной.

Купальник а-ля 80-е. У бабушки взяла? — пошутил один из подписчиков.

Ранее News.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина неприятно удивила своих подписчиков в Instagram необычным для неё костюмом. Артистка написала, что вовсю готовится к предстоящей премии RU.TV, где она выступит в роли ведущей.