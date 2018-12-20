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Пользователи Сети раскритиковали клип Шнурова

Скриншот youtube.com/Ленинград

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Золото», который рассказывает о меркантильных женщинах, старающихся заполучить богатых мужчин. Главной героиней ролика является некая девушка, которая превращается в кровожадного монстра, завидев золото.

Несмотря на то, что с момента публикации видео набрало больше лайков, чем дизлайков, множество комментариев носят негативный характер. Некоторым пользователям работа «Ленинграда» показалась пустой и скучной. Часть пользователей хвалила клип, а вот песню предложили поменять, отметив, что слова в ней оставляют желать лучшего.

Нашлись и те, кому категорически не понравилось видео. В частности, «Ленинграду» предложили отказаться от услуг режиссёра Ильи Найшуллера. Те же, кому ролик понравился, в первую очередь поинтересовались его стоимостью, передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что пользователи Сети всё-таки обвинили Шнура в осквернении памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Поводом стал клип на трек «Цой», который уже есть на YouTube. В клипе Ильи Найшуллера Шнуров развлекается на космическом корабле, пьёт шампанское и к нему является инопланетянин с добрыми глазами.


#КРИТИКА #клипы #сергейшнуров
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