https://static.news.ru/photo/e05b3856-a315-11e9-8b0d-fa163e074e61_1024.jpg Полина Гагарина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Подписчики Полины Гагариной в Instagram раскритиковали фото певицы в бикини. Их обеспокоила худоба девушки. Гагарина выложила снимок в бассейне, продемонстрировав комбинацию из разных купальников.

Теперь я смешиваю купальники, верх от одного, низ от другого. Кажется, что их ещё больше, хотя куда уж больше, — написала исполнительница.

В ответ некоторые поклонники выразили тревогу касательно фигуры артистки, отдельные комментаторы «диагностировали» у Гагариной анорексию и предположили, что её «не кормят». Часть подписчиков не согласились с критиками, заверив, что певица отлично выглядит.

Ранее News.ru писал, что поклонникам и мужу Сати Казановой не понравились губы певицы. Она провела эксперимент, увеличив их на фото в специальном приложении.