https://static.news.ru/photo/c6231f32-9184-11e9-a668-fa163e074e61_1024.jpg Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала весьма смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок чрезвычайно вульгарным.

Фотографию, на которой она запечатлена в чёрном раздельном купальнике, певица опубликовала на своей странице в Instagram .

Те поклонники, которым снимок с выставленными напоказ ягодицами Седоковой понравился, не скупятся на комплименты: «Кайфовая! Красивая! Сильная!», «Шикарная».

Поклонники, посчитавшие, что певице, кроме почти обнажённого тела, показать нечего, пытаются посмеяться над ней: «Фотошоп хороший», «Когда будет фото без трусов?», «Когда уже в одежде будет фото?»

Ранее News.ru сообщал, что Седокова опубликовала фото во время работы в теплице. На каблуках, взяв в руки лейку, надев обтягивающую юбку и топ, девушка перевоплотилась в садовода. Пользователи по-разному отреагировали на публикацию снимка. Некоторые усомнились в «натуральности» форм Седоковой и зелёных насаждений вокруг неё.