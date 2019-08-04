https://static.news.ru/photo/dc024f92-b69d-11e9-a16b-fa163e074e61_660.jpg Фото: steshamalikova/instagram

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась со своими подписчиками новой фотографией. На снимке она позирует на фоне моря в купальнике и платке-парео.

Однако кроме восхищённых комментариев девушка получила сообщения о том, что выглядит слишком худой.

Стешенька, вы на первой фотографии такая худенькая, прям так хочется сказать, накормите, пожалуйста, девчонку, — написал один из поклонников.

В свою очередь дочь Маликова заверила подписчиков, что не испытывает никаких проблем с весом, и отметила, что «просто так встала».

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