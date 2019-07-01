https://static.news.ru/photo/5874f32e-9bda-11e9-9c95-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Пользователей социальных сетей возмутили фотографии и видеоролик, запечатлевшие, как певица подъехала к поезду на машине по перрону одного из ж/д вокзалов Москвы.

Кадры с места событий появились на фан-странице звезды в Instagram .

Там указано, что на поезде Пугачёва и её супруг шоумен Максим Галкин отправились в Ригу. Оттуда она поедет в Юрмалу, где уже несколько лет проводит время со своей семьей.

Пользователей соцсетей, более критично настроенных к шоу-бизнесу, подобное возмутило. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать правила.

Впрочем, в Риге примадонна подобных почестей не удостоилась и от вагона до стоянки автомобилей шла с чемоданами пешком.

Ранее News.ru писал, что в ноябре Алла Пугачёва даст сольный концерт в Минске. В столицу Белоруссии она отправится на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё.