https://static.news.ru/photo/359b8e7a-9c0d-11e9-8025-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Олеся Сазыкина, которая являлась близкой подругой Жанны Фриске, обвинила телеведущего Дмитрия Шепелева в предательстве артистки. По её словам, именно он продал СМИ снимки с тяжелобольной певицей.

«Мы купили эти кадры за миллион рублей», — рассказали мне лайфньюсовцы. «Кто же вам их слил?» — поинтересовалась я. «Кто вёз Жанну, тот и слил», — ответили они. А вез её Шепелев, — рассказала она в интервью « Экспресс газете ».

По её словам, артистка изначально не доверяла Шепелеву. Она допускала, что он в любой момент может бросить её и ребёнка. Это, по словам, Сазыкиной, и произошло. Накануне гибели Фриске Шепелев с сыном уехал в Болгарию, оставив Жанну умирать в своём доме.

Он с самого начала прекрасно понимал, что Жанне скоро кирдык. И пока что-то можно было поиметь, находился рядом с ней. А когда ей оставалось жить считанные часы, вместо того чтобы сидеть у её постели, забрал их сына Платона и спешно уехал с ним за границу, — объяснила она.

Сазыкина предположила, что Шепелев испугался, что родители певицы могут не отдать ему сына, ведь благодаря ему он смог на законных основаниях претендовать на часть её наследства.

Ранее News.ru писал, что отец Фриске заподозрил Шепелева в краже 20 млн рублей. Деньги исчезли с банковского счёта певицы, когда она находилась на лечении в одной из клиник Майами.