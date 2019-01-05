Подруга Аршавина прокомментировала его развод

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Ольга Семёнова

Модель Ольга Семёнова, которая лично знает Андрея Аршавина, дала комментарий по поводу развода футболиста с женой. Она пошутила, что спортсмен делает женщин знаменитыми.

По словам девушки, она стала знаменитой после объятий Аршавина, передаёт ФАН. Известной стала и первая его жена, добавила Семёнова.

«Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой. Ну, со второй там что-то непонятно, но тоже, видимо, неплохо устроилась», — сказала она.

Ранее News.ru сообщал, что известный футболист и журналистка Алиса Казьмина уже давно не живут вместе. Спортсмен, как оказалось, долгое время изменял своей супруге, причём раскрылось это после рождения их первого ребёнка.