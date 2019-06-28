https://static.news.ru/photo/525e385a-998d-11e9-b1bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Анита Цой пострадала из-за обильных дождей. Вечером, 27 июня, подтопило сначала территорию вокруг её загородного дома, а к утру пятницы затопило весь дом.

Певица рассказала о ЧП на своей странице в Instagram, как вместе с родственниками не спали всю ночь, спасая вещи и откачивая воду.

Затопило по полной программе, на газоне по щиколотку вода стояла, работали насосы, откачивали воду с колодцев - бесполезно. Спасатели приезжали! Настоящая катастрофа была. Вода пошла в подвал дома и с часу ночи до пяти утра мы выносили вещи, выкачивали воду. ЧП по полной программе. Работы продолжаются, - сказала Анита Цой.

Певица отметила, что уже заказала дополнительных четыре насоса для откачки воды, так как прогнозы синоптиков не самые позитивные на ближайшие несколько дней.

Синоптики обещают дождливую погоду до конца недели. Сильный дождь с грозой и резкое похолодание ожидают жителей Московского региона в пятницу, 28 июня, с сильным южным ветром до 18 м/с. Температура воздуха днём не превысит 16 градусов тепла, а в ночь на субботу, 29 июня, столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. При этом днём 29 июня воздух прогреется лишь до 11–13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 и 28 июня из-за неблагоприятной погоды. МЧС выпустило соответствующее экстренное предупреждение, писал News.ru.