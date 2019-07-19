Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярная певица Светлана Лобода удивила фанатов откровенной фотографией в блестящем цветном комбинезоне с огромным декольте. Свой образ исполнительница дополнила стильными солнцезащитными очками и непривычной причёской — собранными волосами и чёлкой.

Снимок, размещённый в Instagram, Лобода сопроводила рассказом о своём главном страхе. У меня есть один страх, я боюсь высоты сильно, и каждый раз эти прыжки и полёты... Чёрт бы их...