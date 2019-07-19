Maruv Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская певица Maruv приняла участие в авторском фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала». Девушка предстала перед гостями концертного зала «Дзинтари» в вызывающем наряде из латекса.

Выступление очень понравилось Алле Пугачёвой. Она громко аплодировала и кричала: «Браво».

Maruv исполнила три композиции, включая хит Drunk Groove, передаёт «Дни.ру».

Ранее News.ru писал, что пятилетняя дочь Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина не перестаёт удивлять публику своими талантами. На этот раз пользователей покорил танец в исполнении девочки.

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