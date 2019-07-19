Украинская певица Maruv приняла участие в авторском фестивале Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала». Девушка предстала перед гостями концертного зала «Дзинтари» в вызывающем наряде из латекса.
Выступление очень понравилось Алле Пугачёвой. Она громко аплодировала и кричала: «Браво».
Maruv исполнила три композиции, включая хит Drunk Groove, передаёт «
Ранее News.ru писал, что пятилетняя дочь Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина не перестаёт удивлять публику своими талантами. На этот раз пользователей покорил танец в исполнении девочки.