Певицу Ханну искусали акулы

https://news.ru/storage/news/ea6036771da23bef104c361efa6cfa40/36886e83-284d-4881-93ee-daf3eeffc034_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Иванова (Ханна)

Российская певица Анна Иванова (Ханна) рассказала, что на Багамских островах её искусали рифовые акулы. Исполнительница отделалась лёгким испугом.

Артистка опубликовала в своём Instagram несколько фотографий с острова Эксума, под которыми рассказала о происшествии.

По словам девушки, акулы, которые обычно не нападают на людей, приняли её пальцы с блестящим маникюром за мальков.

«Палец на месте, не переживайте. У них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это всего лишь рифовые акулы и опасности они не представляют», — написала Иванова.

При этом она призвала своих подписчиков «беречь пальцы».

Ранее News.ru писал, что белопёрая акула едва не съела немецкого дайвера Питера Шнайдера в водах близ атола Рангироа во Французской Полинезии. Хищная обитательница моря, находившаяся в компании сородичей, напала на мужчину, но в какой-то момент передумала.