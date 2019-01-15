Певицу Ханну искусали акулы

Российская певица Анна Иванова (Ханна) рассказала, что на Багамских островах её искусали рифовые акулы. Исполнительница отделалась лёгким испугом.
Артистка опубликовала в своём Instagram несколько фотографий с острова Эксума, под которыми рассказала о происшествии.
По словам девушки, акулы, которые обычно не нападают на людей, приняли её пальцы с блестящим маникюром за мальков.
«Палец на месте, не переживайте. У них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это всего лишь рифовые акулы и опасности они не представляют», — написала Иванова.
При этом она призвала своих подписчиков «беречь пальцы».
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Итак))) тут должен был быть текст о том, как я давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки))) Но... реальность такова... что текст будет о другом))) Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров #Exuma, пожалуйста не делайте педикюр блестящего серебряного цвета Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают что ваши блестящие пальчики на ногах-мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге))) Палец на месте, не переживайте))) у них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это все лишь рифовые акулы))) и опасности они не представляют, но... берегите пальцы)))) Теперь, я одна из немногих, кто может сказать: «Меня укусила акула », просто жесть ))) смотрите как это было у меня в стори)))
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