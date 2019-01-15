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Певицу Ханну искусали акулы

Анна Иванова (Ханна) Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Иванова (Ханна)

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российская певица Анна Иванова (Ханна) рассказала, что на Багамских островах её искусали рифовые акулы. Исполнительница отделалась лёгким испугом.

Артистка опубликовала в своём Instagram несколько фотографий с острова Эксума, под которыми рассказала о происшествии.

По словам девушки, акулы, которые обычно не нападают на людей, приняли её пальцы с блестящим маникюром за мальков.

«Палец на месте, не переживайте. У них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это всего лишь рифовые акулы и опасности они не представляют», — написала Иванова.

При этом она призвала своих подписчиков «беречь пальцы».

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Итак))) тут должен был быть текст о том, как я давно мечтала побывать в этом нереально красивом месте и сделать эту известную и очень долгожданную фотку с акулами для галочки))) Но... реальность такова... что текст будет о другом))) Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров #Exuma, пожалуйста не делайте педикюр блестящего серебряного цвета Иначе акулы, про которых говорят, что на людей они не нападают, подумают что ваши блестящие пальчики на ногах-мальки, которыми они питаются, и укусят вас прям за большой палец на ноге))) Палец на месте, не переживайте))) у них маленькие зубки и очень глубоко во рту, это все лишь рифовые акулы))) и опасности они не представляют, но... берегите пальцы)))) Теперь, я одна из немногих, кто может сказать: «Меня укусила акула », просто жесть ))) смотрите как это было у меня в стори)))

Публикация от Ханна (@offi_hanna)

Ранее News.ru писал, что белопёрая акула едва не съела немецкого дайвера Питера Шнайдера в водах близ атола Рангироа во Французской Полинезии. Хищная обитательница моря, находившаяся в компании сородичей, напала на мужчину, но в какой-то момент передумала.


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