https://static.news.ru/photo/9bc65ede-ae08-11e9-8fbe-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Булкин/News.ru

Певица Валерия отправилась на мультфильм «Король лев» в тематической одежде. Леопардовый кардиган, крокодиловая сумка и меховые босоножки, — такой комплект одежды выбрала она на этот раз. Очевидно, что тему гардеробного выступления 23 июля ей подсказала тема просмотренного фильма. Артистка сообщает, что картина ей понравилась, но воспитывать на ней своих детей она бы не стала.

Тем не менее, поклонники Валерии озадачены своеобразным выбором певицы, ведь обычно она отличается хорошим вкусом. Однако меховые босоножки выглядят на ней скорее, как домашние тапочки. По всей видимости, чувство стиля изменило Валерии, уступив место желанию совершить громкое модное высказывание.

— Вчера пошли в кино посмотреть «Король Лев». Что могу сказать? Сюжет гениальный, но старый фильм, на котором выросли наши дети, почему — то душевнее. Графика фантастическая, здесь герои почти живые (но это тоже даёт странный эффект, так как они не сказочные, нарисованные, а очень реальные, как из зоопарка, но при том разговаривают и поют), прекрасные диалоги, глубокий смысл, юмор, в целом, но неужели нельзя было обойтись без пуканья и отрыжки? На таком фильме я бы детей уже не воспитывала, — пишет Валерия в своем Instagram.

Ранее News.Ru писали о том, чем новый "Король лев" отличается от оригинального диснеевского мультфильма 1994 года.