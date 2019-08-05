https://static.news.ru/photo/75c31f7a-b780-11e9-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица Валерия поделилась со своими подписчиками в Instagram тем, что ей приснился страшный сон. Обычно она не запоминает сны, но на этот раз не смогла забыть увиденное.

Певице приснилось, что она оказалась в маленькой и грязной студенческой квартире, где готовилась к конкурсу исполнителей.

Иногда снятся ужастики артиста — надо выходить на сцену, а ты песню не знаешь, никогда её не пел, или вдруг посередине выступления слова забыл, или ещё что-нибудь в этом духе. Это «профессиональные» сны, — пишет Валерия.

Ранее News.ru писал о том, что Валерия призывает своих поклонников спасти сибирский лес.