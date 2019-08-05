Иосиф Пригожин и певица Валерия Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярная певица Валерия поделилась со своими подписчиками в Instagram тем, что ей приснился страшный сон. Обычно она не запоминает сны, но на этот раз не смогла забыть увиденное.

Певице приснилось, что она оказалась в маленькой и грязной студенческой квартире, где готовилась к конкурсу исполнителей.

Иногда снятся ужастики артиста — надо выходить на сцену, а ты песню не знаешь, никогда её не пел, или вдруг посередине выступления слова забыл, или ещё что-нибудь в этом духе. Это «профессиональные» сны, — пишет Валерия.

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Доброе утро, дорогие мои! Вы помните, что вам снится ночью? Со мной, к примеру, такое очень редко бывает. Вот сегодня тот самый случай, когда запомнила, что снилось - почему - то оказалась в маленькой чужой грязной студенческой квартире, готовились к конкурсу. Иногда снятся ужастики артиста - надо выходить на сцену, а ты песню не знаешь, никогда её не пел, или вдруг посередине выступления слова забыл, или ещё что - нибудь в этом духе. Это "профессиональные" сны. Мой костюмер рассказывает, что периодически просыпается от ужаса-снится, как будто она костюм потеряла или сожгла. А вам снятся такие? P. S. Не люблю фотографий в постели, они какие - то двусмысленные получаются, но эта, по-моему, вполне невинная, очень хотелось показать, какие изумительно красивые пижамки делает моя подруга Эммочка Салимова @emmasalimova #неверютолкованиям

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Ранее News.ru писал о том, что Валерия призывает своих поклонников спасти сибирский лес.

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