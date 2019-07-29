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Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является мужем российской певицы Жасмин. Об этом сообщили в МВД республики.

Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при Министерстве внутренних дел, — говорится в сообщении министерства. В...