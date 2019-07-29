Популярная поп-артистка Валерия призвала своих поклонников присоединиться к общественному движению по спасению сибирской Тайги от пожара, привлекать внимание общественности к этой проблеме, делать больше соответствующих публикаций в своих микроблогах.
В Сибири горит миллион гектаров леса. Разворачивается общественное движение по спасению тайги. Друзья, присоединяйтесь, делайте репосты, подписывайте петицию - вместе, как показывает жизнь, мы можем многое, верю, что и тайгу спасём от уничтожения, - призывает она на своей странице в Instagram.
Ранее News.ru писал, что в трех регионах России ввели режим ЧСиз-за лесных пожаров. Наиболее тяжелая ситуация в Иркутской, Красноярской областях и Бурятии. Но задымленность люди ощущают и в Томске, и в Новосибирске.