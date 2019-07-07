https://static.news.ru/photo/c11ee7ee-a0ea-11e9-97fb-fa163e074e61_1024.jpg Эрос Рамаццотти и Марика Пеллегринелли, фото 2014 года Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Итальянский музыкальный исполнитель Эрос Рамаццотти и его жена актриса Марика Пеллегринелли совместно заявили, что намерены развестись.

Такое решение супруги приняли вместе, передаёт РИА Новости . Они отметили, что не будут полностью завершать отношения, в том числе ради собственных детей.

Это были десять изумительных лет, вместе мы построили прекрасную семью, и мы были незабываемо счастливы, — подчеркнули супруги.

Звёзды добавили, что сейчас ил взаимная любовь преобразилась в уважение.

Мы просим, в особенности ради спокойствия наших детей, уважать нашу частную жизнь, — заключили они.

Ранее News.ru писал, что певица Адель появилась в лондонском Гайд-парке с мужчиной, который держал её за руку. Два месяца назад артистка сообщила о разводе с супругом Саймоном Конески.