Итальянский музыкальный исполнитель Эрос Рамаццотти и его жена актриса Марика Пеллегринелли совместно заявили, что намерены развестись.
Такое решение супруги приняли вместе, передаёт
Это были десять изумительных лет, вместе мы построили прекрасную семью, и мы были незабываемо счастливы, — подчеркнули супруги.
Звёзды добавили, что сейчас ил взаимная любовь преобразилась в уважение.
Мы просим, в особенности ради спокойствия наших детей, уважать нашу частную жизнь, — заключили они.
Ранее News.ru писал, что певица Адель появилась в лондонском Гайд-парке с мужчиной, который держал её за руку. Два месяца назад артистка сообщила о разводе с супругом Саймоном Конески.