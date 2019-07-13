https://static.news.ru/photo/3251fe82-a50b-11e9-bc40-fa163e074e61_1024.jpg Певец R Kelly Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американского певца R Kelly арестовали по делу о детской порнографии и организации секс‐культа.

Как пишет таблоид Metro, новые обвинения против R Kelly были выдвинуты после появления в Сети документального фильма, где женщины обвиняли его в жестоком обращении. Певец всё отрицает и заявил, что он не знает ни о каком культе и всё описываемое в ленте - ложь.

Если вы посмотрите этот документальный фильм, все говорили что-то плохое обо мне. Они описывали Люцифера. Я человек и делаю ошибки, но я не дьявол или монстр, — заявил певец.

News.ru ранее писал, что новое обвинение против исполнителя включает в себя 13 пунктов и касается детской порнографии.

Впервые обвинения в сексуальном насилии R Kelly предъявили в феврале этого года. Сообщалось, что от его действий пострадали четыре девушки. Тогда артист освободился под залог в размере $100 тысяч.

В марте он был вновь задержан после судебного слушания в Чикаго. На этот раз его обвинили в невыплате алиментов на детей.