USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Певец Иван Дорн посмеялся над плачущим ребёнком в самолёте

Певец Иван Дорн Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певец Иван Дорн

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Украинский певец и телеведущий Иван Дорн, находясь на борту самолёта, поиздевался над маленьким ребёнком, который громко плакал во время полёта.

На видеозаписи, которую опубликовал в Instagram сам певец, хорошо слышно, как истошно рыдает ребёнок. При этом Дорн, кривляясь, пародирует истерику малыша, его плач и движения. На видео также отчётливо слышен женский смех оператора.

По данным Пятого канала, запись также была опубликована на странице певицы Светланы Лободы, но позже она удалила резонансный ролик.

Иван Дорн ранее являлся солистом группы «Пара Нормальных», но в 2010 году начал сольную карьеру.

Ранее News.ru писал о том, что пассажирка закатила истерику на борту самолёта Москва — Бангкок. Из-за этого рейс «Аэрофлота» вылетел с большой задержкой. Женщина внезапно начала истошно кричать, стучать по спинке впереди стоящего кресла. При этом она иногда накрывала голову пледом.


#самолеты #шоубизнес
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

Лента новостей
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
Другие новости
шоу-бизнес 12:44
Экс-модель обвинила Вуди Аллена в педофилии
За прославленным режиссёром тянется «карма» педофила
шоу-бизнес 11:13
Татьяна Арнтгольц нашла замену Жидкову
Избранником актрисы стал её коллега Марк Богатырёв
шоу-бизнес 10:30
Киркорова разлучили с Ургантом
Репортаж с большой премьеры фильма «Ёлки Последние»
шоу-бизнес 18:26
Гузеева повторила выходку Волочковой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top