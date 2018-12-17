Певец Иван Дорн посмеялся над плачущим ребёнком в самолёте

https://news.ru/storage/news/f0e4a301e2f537139a6e3a6d3a314439/3e680517-fbe1-46c3-9cce-51b9dd2329d6_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Певец Иван Дорн

Украинский певец и телеведущий Иван Дорн, находясь на борту самолёта, поиздевался над маленьким ребёнком, который громко плакал во время полёта.

На видеозаписи, которую опубликовал в Instagram сам певец, хорошо слышно, как истошно рыдает ребёнок. При этом Дорн, кривляясь, пародирует истерику малыша, его плач и движения. На видео также отчётливо слышен женский смех оператора.

По данным Пятого канала, запись также была опубликована на странице певицы Светланы Лободы, но позже она удалила резонансный ролик.

Иван Дорн ранее являлся солистом группы «Пара Нормальных», но в 2010 году начал сольную карьеру.

Ранее News.ru писал о том, что пассажирка закатила истерику на борту самолёта Москва — Бангкок. Из-за этого рейс «Аэрофлота» вылетел с большой задержкой. Женщина внезапно начала истошно кричать, стучать по спинке впереди стоящего кресла. При этом она иногда накрывала голову пледом.