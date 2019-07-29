https://static.news.ru/photo/3f1cfc86-b24c-11e9-b4cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frederick Breedon/AdMedia

Песня Old Town Road рэпера Lil Nas X впервые в истории продержалась на первом месте хит-парада Billboard Hot 100 в течение 17 недель.

До сих пор трекам удавалось занимать первую строчку чарта только 16 недель, как это было с песней One Sweet Day Мераий Кэри и Despacito от Джастина Бибера, Луиса Фонси и Пэдди Янки, пишет Associated Press .

Как писал News.ru ранее, популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками отрывком из своей новой песни и посетовала, что никак не может придумать для неё оригинальное название.