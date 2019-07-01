https://static.news.ru/photo/8477cb6c-9bef-11e9-adb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: voicekids1tv/facebook.com

Первый канал приступил к обновлению системы учёта голосов на музыкальном шоу «Голос. Дети». Она будет полностью готова к началу старта восьмого сезона.

В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу, — отметили в пресс-службе.

Новые проекты традиционно стартуют на телеканале осенью. Приёмная комиссия Первого канала уже отобрала 600 исполнителей, которые примут участие в кастингах. Из них выберут 120 человек для участия в слепых прослушиваниях, отмечает ТАСС .

Руководство первой кнопки приняло решение изменить систему голосования после скандала с результатами участников седьмого сезона шоу. Победу в нём одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Позднее эксперты компании Group IB выявили факт использования накруток голосов в пользу девочки. 16 мая вещатель аннулировал результаты зрительского голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети». 24 мая состоялся спецвыпуск, на котором победителями были объявлены все финалисты проекта, писал News.ru.