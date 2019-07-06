https://static.news.ru/photo/b49886da-9fb7-11e9-b237-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Валдис Пельш принял участие в радиошоу Юлии Барановской и прокомментировал разрыв ведущей с гражданским мужем.

Темой разговора стал раздельный отпуск в браке. Ведущая настаивала, что отпуск порознь заводит отношения в тупик, а шоумен с ней не соглашался. Наконец Пельш пошутил, что из-за того, что Аршавин не любил экскурсии, а Юлия их обожала, теперь они отдыхают отдельно друг от друга, пишет « Телепрограмма PRO ».

Ранее News.ru писал, что глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись после 25 лет совместной жизни. Судья округа Кинг в штате Вашингтон подписал бумаги о расторжении брака 5 июля.