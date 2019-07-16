Известная российская певица Пелагея отпраздновала свой 33-й день рождения и опубликовала в Instagram фото с торжества. Поклонники исполнительницы обратили внимание на изменения в её внешности.
Подписчики Пелагеи отметили, что черты лица девушки в последнее время очень изменились. Её сравнили с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.
При этом некоторым фанатам перемены пришлись не по душе: они считают, что певица потеряла индивидуальность, передают
Ранее News.ru писал, что британская певица Пинк столкнулась с критикой в социальных сетях после публикации фотографий с отдыха в Берлине. Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.