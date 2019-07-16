https://static.news.ru/photo/84417720-a7ce-11e9-846b-fa163e074e61_1024.jpg Пелагея Фото: АГН «Москва»

Известная российская певица Пелагея отпраздновала свой 33-й день рождения и опубликовала в Instagram фото с торжества. Поклонники исполнительницы обратили внимание на изменения в её внешности.

Подписчики Пелагеи отметили, что черты лица девушки в последнее время очень изменились. Её сравнили с американской актрисой Скарлетт Йоханссон.

При этом некоторым фанатам перемены пришлись не по душе: они считают, что певица потеряла индивидуальность, передают argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что британская певица Пинк столкнулась с критикой в социальных сетях после публикации фотографий с отдыха в Берлине. Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.