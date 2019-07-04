https://static.news.ru/photo/647ff00e-9e11-11e9-9833-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российский актёр и комик Павел Воля присоединился к флешмобу Bottle Cap Challenge, участники которого демонстрируют необычные способы открывания бутылок.

В записанном им пародийном видео комик подражает голливудскому актёру Джейсону Стэйтэму, которому удалось свинтить крышку ударом ноги.

Свой ролик Воля снабдил подписью «Не смог устоять. 17 лет каратэ не прошли даром». Пост собрал более двух миллионов просмотров.

Как уже писал News.ru, изначально флешмоб был запущен исключительно внутри бойцов смешанных боевых искусств (MMA). 26 июня казахстанский спортсмен Каро Пашикян опубликовал видео в своём Instagram, где подробно описал правила игры и передал эстафету нескольким коллегам по цеху, включая экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Кроме того, Питон (прозвище Пашикяна. — News.ru) отметил английского актёра Джейсона Стэйтэма, известного по фильмам «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж» и другие.