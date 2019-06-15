https://static.news.ru/photo/29b30514-8f62-11e9-95ad-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Панин (справа) с товарищем Фото: instagram.com/alexey_panin_official

Актёр Алексей Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями из-за отставания в сексуальном развитии от европейцев.

По его мнению, жители России его осуждают, потому что никогда не слышали про темы БДСМ, свинг, страпон и многое другое.

Такое впечатление, что люди никогда не заходили в магазины для взрослых и не видели то, что в них продаётся, — написал артист в Instagram.

Артист также отметил, что в цивилизованном обществе людей нетрадиционной сексуальной ориентации уважают, а в России их унижают. Кроме того, он призвал отбросить все предрассудки и раскрепоститься.

Как ранее писал News.ru, суд обязал актёра Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании «Победа». Во столько она оценила последствия курения на борту. Инцидент произошёл 1 декабря 2018 года на рейсе Москва — Стамбул.