https://static.news.ru/photo/22951c5c-920c-11e9-a8d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что дочь постоянно приходит к нему во снах. Мужчина уверен, что дочь подаёт ему какой-то знак, но пока он не знает, какой.

По словам Владимира Фриске, раньше дочь ему снилась постоянно, вместе с ней он гулял как с живой в Одессе или Майами. Теперь к нему пришло осознание, что дочь умерла, хотя семья звёздной певицы до сих пор не может смириться с этим фактом, пишет «Собеседник».

Один раз я у нее даже спросил: «Ты, наверное, ожила?» Жанна лишь улыбнулась в ответ, — поделился переживаниями мужчина.

Владимир добавил, что Жанна в их семье снится только ему, он считает, что это не случайно: дочь явно подаёт ему какой-то знак, но пока он не может его понять.

Мне кажется, что Жанна мне что-то хочет сказать, — поясняет отец певицы.

Он уверен, что это относится к сыну Жанны — Платону, скорее всего, с ним будет всё хорошо, и семья дедушки начнёт с ним общаться.

В общем, я чувствую, что в ближайшее время должно что-то произойти хорошее, — уверен Владимир.

В последнее время здоровье отца Жанны Фриске ухудшилось, его мучают боли в сердце и сильные недомогания, причину которых не могут понять врачи. Сейчас он готовится к поездке в медицинский центр, чтобы сделать стресс-ЭКГ. Это последняя надежда понять причину болезни мужчины.

Очередную годовщину смерти Жанны её родители провели на могиле любимой дочери. Они отмечают, что поклонники не забывают певицу и несут ей цветы и игрушки. В том, что Жанну любят и помнят, её отец не сомневается.

Ранее News.ru сообщал, что Ольга Копылова и Владимир Фриске, являющиеся родителями скончавшейся четыре года назад российской исполнительницы Жанны Фриске, приобрели себе землю на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена их дочь.