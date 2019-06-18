Отец Жанны Фриске Владимир рассказал, что дочь постоянно приходит к нему во снах. Мужчина уверен, что дочь подаёт ему какой-то знак, но пока он не знает, какой.
По словам Владимира Фриске, раньше дочь ему снилась постоянно, вместе с ней он гулял как с живой в Одессе или Майами. Теперь к нему пришло осознание, что дочь умерла, хотя семья звёздной певицы до сих пор не может смириться с этим фактом,
Один раз я у нее даже спросил: «Ты, наверное, ожила?» Жанна лишь улыбнулась в ответ, — поделился переживаниями мужчина.
Владимир добавил, что Жанна в их семье снится только ему, он считает, что это не случайно: дочь явно подаёт ему какой-то знак, но пока он не может его понять.
Мне кажется, что Жанна мне что-то хочет сказать, — поясняет отец певицы.
Он уверен, что это относится к сыну Жанны — Платону, скорее всего, с ним будет всё хорошо, и семья дедушки начнёт с ним общаться.
В общем, я чувствую, что в ближайшее время должно что-то произойти хорошее, — уверен Владимир.
В последнее время здоровье отца Жанны Фриске ухудшилось, его мучают боли в сердце и сильные недомогания, причину которых не могут понять врачи. Сейчас он готовится к поездке в медицинский центр, чтобы сделать стресс-ЭКГ. Это последняя надежда понять причину болезни мужчины.
Очередную годовщину смерти Жанны её родители провели на могиле любимой дочери. Они отмечают, что поклонники не забывают певицу и несут ей цветы и игрушки. В том, что Жанну любят и помнят, её отец не сомневается.
Ранее News.ru сообщал, что Ольга Копылова и Владимир Фриске, являющиеся родителями скончавшейся четыре года назад российской исполнительницы Жанны Фриске, приобрели себе землю на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена их дочь.