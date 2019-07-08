https://static.news.ru/photo/b85abc80-a164-11e9-a5e6-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец скончавшейся четыре года назад певицы Жанны Фриске Владимир Фриске обвинил бывшего зятя — телеведущего Дмитрия Шепелева — в том, что он испортил замок на двери московской квартиры, принадлежавшей артистке.

Когда Фриске приехал за коммунальными счетами в московскую квартиру Жанны, не смог туда зайти — Шепелев якобы залил замочную скважину клеем, — сообщает Bimru.

Ранее, по словам отца Фриске, Дмитрий просил его предоставить доступ к этой квартире, мотивируя тем, что сын Платон — её законный наследник. Но родители Жанны отказали ему.

Как писал News.ru, в Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву исполнилось шесть лет. Фото появилось на страничке сына певицы. Поклонники отметили, что ребёнок стал очень походить на свою маму. Шепелев не желает афишировать сына, поэтому фото Платона появляются крайне редко.