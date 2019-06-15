https://static.news.ru/photo/b82ec8fa-901b-11e9-9692-fa163e074e61_1024.jpg Пресс-конференция телеведущего Д.Шепелева по случаю выхода книги «Жанна», 2016 год Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

С банковского счёта Жанны Фриске исчезли 20 млн рублей. Это произошло, когда она находилась на лечении в одной из клиник Майами. По мнению семьи артистки, к выводу денег причастен её гражданский супруг — телеведущий Дмитрий Шепелев.

По словам отца исполнительницы Владимира Фриске, у Шепелева была доверенность на операции с деньгами. Документ он получил спустя неделю после того, как Жанна попала в американскую клинику. В итоге в течение двух недель со счёта были сняты сначала 15 млн рублей, а потом ещё пять, сообщает телеканал НТВ.

Не исключено, что речь идет именно о тех деньгах, которые собирала на лечение звезды благотворительная организация «Русфонд». Известно, что недавно туда поступили почти 8 млн рублей от семьи Жанны Фриске. При этом за ними всё ещё числится огромная сумма долга. Это те деньги, что собирались благотворительной организацией на лечение певицы, но не были израсходованы.

Ранее мать Жанны Фриске Ольга заявила, что Дмитрий Шепелев незаконно забрал сына Платона из их семьи и сбежал как трус. При этом он прихватил с собой документы на дом семьи Фриске в Подмосковье, долю в котором он позднее продал.

Женщина добавила, что они через суд добились встречи с Платоном. Им разрешено видеть мальчика полтора часа в месяц. Однако даже этому препятствует Шепелев. Отец певицы подчеркнул, что телеведущий делает это специально, чтобы ребёнок их забыл и больше с ними не общался, писал News.ru.

Артистка скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с онкологией.