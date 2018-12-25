От Виталины до Фрейи: кто делает ТВ-рейтинги

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Карина Мишулина

Эти люди смогли заработать, не работая

Ток-шоу в уходящем году смотрели не меньше обычного. Зрителей по-прежнему интересует чужая личная жизнь, публичное выяснение отношений и разного рода признания. News.ru составил рейтинг персон, которые чаще других становились героями скандальных эфиров.

Виталина Цымбалюк-Романовская

После развода с Арменом Джигарханяном 39-летняя пианистка смогла довольно громко заявить о себе. Самой рейтинговой программой с её участием стал эфир «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, посвящённый скандальному расставанию артиста со своей супругой. Почти год назад Виталина заявляла, что с оптимизмом смотрит в будущее: она, мол, планирует возобновить выступления и родить ребёнка. О концертах Цымбалюк-Романовской ничего слышно не было, а вот о личной жизни сколько угодно. Экс-супругу Джигарханяна связывают нежные отношения с Прохором Шаляпиным. Пианистка не раз и не два становилась героиней эфиров не только Дмитрия Борисова, но и Андрея Малахова. И каждый раз находилась тема для обсуждений: что на самом деле связывает её с Шаляпиным? Что они делали в загсе? Почему Виталина решилась обнародовать интимные фото двадцатилетней давности? И, наконец, под финал года пара была замечена (вместе со съёмочной группой) в одном из медицинских центров, где они сдали анализы, положенные тем, кто мечтает стать родителями.

Факт остаётся фактом: Виталине Цымбалюк-Романовской удалось создать имидж женщины, ищущей счастье после развода.

«Спокойная, интеллигентная, выдержанная!», «Вы через столько прошли, Виталина! Счастья вам с Прохором», «Виталиночка, красавица и умница. Счастья тебе. И двоих деток. Любим тебя», — пишут зрители в соцсетях. А значит, Виталина будет желанной гостьей эфиров и в будущем году.

Фрейя Зильбер

Девушка, подарившая Марии Шукшиной внука, стала желанной героиней нескольких эфиров. Ещё бы, знаменитая актриса поначалу не хотела признавать внука. Когда ДНК-тест подтвердил, что отцом является сын артистки, Шукшина сделала заявление: Макар в обязательном порядке будет платить алименты. Они даже готовы забрать малыша на воспитание, если Зильбер от него откажется. Девушка, у которой проснулся материнский инстинкт (в первый раз она стала матерью в 14 лет, дочь живёт с бабушкой), от идеи оскорблённо отказалась. Всё, чего хочет Фрейя — больше денег на содержание ребёнка, ведь работать она не может — не с кем оставить сына. Выход нашёлся сам собой: героям ток-шоу платят немаленькие гонорары. Тем более, когда в истории замешаны громкие имена.

Например, супруге Данко заплатили за один эфир 150 тыс. рублей, исчезнувшие из эфиров Никита Джигурда и Марина Анисина получали до 600 тыс., Алексей Панин, по его же словам, не соглашается на гонорар меньше 400 тыс. Актёр попутно слил ставки коллег: Дана Борисова получает столько же, покойному Евгению Осину платили 300 тыс. Спикерам, готовым комментировать что угодно, платят, конечно, в разы меньше. Наталья Штурм за воспоминания о Евгении Осине потребовала всего 30 тыс. рублей. Ряд знаменитостей не скрывает: для них поход на ток-шоу — это работа, которая должна оплачиваться.

Карина Мишулина

Дочь Спартака Мишулина множество раз пыталась доказать в эфире, что она является единственной наследницей советского актёра. Несмотря на несколько проведённых экспертиз, которые подтвердили, что Тимур является сыном Мишулина, умершего в 2005 году. История превратилась в настоящий сериал. Бесконечные ДНК-тесты, заявления об инсульте матери Мишулиной, её увольнение из театра. О Карине заговорили. Правда, не в связи с кино и театральными работами, а исключительно в свете скандалов. Актриса заявляет, что она стала жертвой телеведущих ток-шоу: её и семью затравили в соцсетях! Другие парируют: звёздам в ток-шоу хорошо платят, а участниками они становятся исключительно на добровольной основе.

Александр Серов

Мечта многих советских женщин неожиданно заставил говорить о себе в уходящем году. Страна узнала, что артист по-прежнему пользуется популярностью у молодых поклонниц. 29-летняя модель из Белгорода Дарья Друзьяк на всю страну заявила, что Серов склонял её к сексу. Девушка обливалась слезами, билась в припадке и в целом вела себя в кадре неадекватно. Серов на все обвинения отмахивался: он хотел помочь начинающей певице, пустил к себе пожить, но быстро понял: «материал» сырой. Интимная близость имела место, но исключительно по обоюдному согласию. Проверка на детекторе лжи подтвердила это. Друзья Друзьяк быстро слили информацию: за участие в «Прямом эфире» модель получила 400 тыс. рублей. Серову предложили куда больше: называлась сумма в 3 млн рублей.

Иван Краско и Наталья Шевель

Эта пара не скрывала от общественности ни пышной свадьбы, ни деталей недавнего развода. Наталья Шевель рассказывала в эфире, что в браке она всегда подчинялась интересам мужа. А причина их расставания банальная: отсутствие детей. Шевель в свои 28 лет к ним не готова. В отличие от 88-летнего артиста, которой ещё мечтает о них и, согласно полученным заключениям врачей, может их иметь. В любом случае, Краско в одиночестве горевал недолго: он вернулся к бывшей супруге Наталье Вяль и играет в спектаклях. Артист как бы между прочим замечает: гонорары от участия в ток-шоу — на данный момент единственный доход его молодой экс-супруги.