https://static.news.ru/photo/bcd78ad0-a24b-11e9-ab58-fa163e074e61_1024.jpg Оскар Кучера Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярный телеведущий Оскар Кучера сообщил, что стал отцом в пятый раз.

Мальчик, — написал артист в Instagram.

Роды прошли в Майами в одной из самых элитных клиник США.

У актёра есть сын от второго брака с победительницей конкурса красоты Майей Марковой, а также трое сыновей и дочка от дизайнера Юлии Кучеры.

Как ранее писал News.ru, бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые показала 15-летнего сына Константина, которого родила во время тайного романа с певцом Валерием Меладзе.