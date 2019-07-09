Оскар Кучера Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Популярный телеведущий Оскар Кучера сообщил, что стал отцом в пятый раз.

Мальчик, — написал артист в Instagram.

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Мальчик!

Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera)

Роды прошли в Майами в одной из самых элитных клиник США.

У актёра есть сын от второго брака с победительницей конкурса красоты Майей Марковой, а также трое сыновей и дочка от дизайнера Юлии Кучеры.

Как ранее писал News.ru, бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые показала 15-летнего сына Константина, которого родила во время тайного романа с певцом Валерием Меладзе.

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