Популярный телеведущий Оскар Кучера сообщил, что стал отцом в пятый раз.
Мальчик, — написал артист в Instagram.
Роды прошли в Майами в одной из самых элитных клиник США.
У актёра есть сын от второго брака с победительницей конкурса красоты Майей Марковой, а также трое сыновей и дочка от дизайнера Юлии Кучеры.
Как ранее писал News.ru, бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые показала 15-летнего сына Константина, которого родила во время тайного романа с певцом Валерием Меладзе.