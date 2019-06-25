https://static.news.ru/photo/2eb35948-9745-11e9-851d-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В преддверии концерта примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Минске его организаторы раскрыли подробности так называемого райдера певицы, то есть требований, которые выдвигает народная артистка СССР к принимающей стороне.

В столицу Белоруссии Пугачева приедет на поезде в личном спецвагоне, где есть всё необходимое только для неё, (как известно у певицы аэрофобия, поэтому она предпочитает поезда самолетам) и разместится в одном из фешенебельных пятизвездочных отелей в центре города.

Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее, — рассказал организатор мероприятия Андрей Алексеев.

Он добавил, что в целом минский концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку, пишет «СтарХит».

Что касается билетов на концерт Пугачевой в Минске, то они будут вполне доступные для местной публики — от 2 до 15 тысяч российских рублей. Не в пример московским, которые продавались по 300 тысяч.

Ранее окружение Пугачёвой опровергло её покупку места на Кузьминском кладбище в Москве, писал News.ru.